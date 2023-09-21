Парламентарии Карелии учредили специальную награду для волонтеров

Учитывать будут не только заслуги перед республикой и ее жителями, но и помощь, оказанную на территориях других регионов России

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /ТАСС/. Новую государственную награду - медаль "За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности" учредили в Карелии. Соответствующий закон приняли в региональном парламенте, сообщил ТАСС его спикер Элиссан Шандалович.

"Сегодня мы приняли закон, которым учреждается новый вид государственной награды Республики Карелия - медаль "За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности". Эта награда будет вручаться жителям, коллективам и организациям нашего региона, которые всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку", - сказал спикер парламента.

Инициативу о новой награде предложил глава Карелии Артур Парфенчиков. Получить медаль смогут жители, коллективы и организации республики, которые ведут активную добровольческую деятельность, соответствующую закону "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". Учитывать будут не только заслуги перед республикой и ее жителями, но и помощь, оказанную на территориях других регионов России.

Председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина добавила, что медаль позволит отметить тех, кто проявил себя в волонтерской деятельности. "Все вы знаете, какое сейчас значение имеют волонтеры, добровольцы. Очень многие события - и спортивные крупные, и культурные не могут без них обойтись. Конечно, очень большой вклад они внесли в период специальной военной операции", - сказала депутат.

В регионе также существует почетный знак "Доброволец Республики Карелия", который является общественной наградой. Его вручают жителям Карелии, вовлеченным в добровольческую деятельность и активно проявившим себя в этом направлении. По данным пресс-службы министерства образования и спорта республики, с начала года в волонтерскую деятельность в регионе вовлечено 34 тыс. человек.