Матвиенко считает, что в России никогда не было такой консолидации, как сейчас

Как отметила спикер Совета Федерации, мужчины идут добровольно "защитить родную землю"

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Такой консолидации российского общества, как сегодня, когда идет специальная военная операция, не было никогда. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с матерями участников СВО из Дагестана.

"Сегодня такой консолидации российского общества, как в эти трудные времена для нас, никогда в России не было. Изо всех регионов, все национальности - наши мужчины идут добровольно, чтобы защитить родную землю, защищать страну, защищать свои семьи. И государство, и общество им благодарны", - сказала спикер Совфеда.

"Это чувство гордости за них, благодарности за их ратный воинский труд. Это то новое, что появилось так мощно в России. Это очень важно", - добавила она.

По словам Матвиенко, более 25 тыс. мужчин из Дагестана принимали участие в специальной военной операции, восемь из них уже стали Героями России. Она поблагодарила матерей за то, что они воспитали настоящих патриотов. "Когда перед Россией встали такие серьезные вызовы, когда коллективный Запад делает все для того, чтобы уничтожить нашу страну, разделить, лишить нас независимости, подчинить себе, все настоящие мужчины пошли защищать свою родину. И ваши сыновья, они действительно настоящие герои", - сказала председатель Совфеда.

Политик подчеркнула, что солдаты и офицеры из Дагестана проявляют героизм и мужество, честно исполняют свой долг. "Это, наверное, в крови дагестанцев", - заметила она.

"Я знаю, как вы переживаете за тех, кто сегодня продолжает участвовать в боевых действия. Мне кажется, что ваша любовь, ваша вера в победу, ваша поддержка очень серьезно вдохновляют ребят. Они знают, что за ними тыл", - сказала Матвиенко.