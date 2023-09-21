Вирусологи заявили, что грипп не стал агрессивнее после сосуществования с ковидом

Заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко пояснила, что различные вирусы между собой конкурируют и взаимодействуют, в том числе грипп, ковид и риновирусы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Ученые-вирусологи не фиксируют принципиальных изменений в характеристиках вируса гриппа, которые позволили бы говорить о росте его агрессивности, в результате сосуществования с ковидом. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко.

Эксперт пояснила, что различные вирусы между собой конкурируют и взаимодействуют, в том числе грипп, ковид и риновирусы. "По поводу агрессивности судить о том, что еще не пришло, достаточно сложно, но можно посмотреть, что было в прошлом сезоне и до этого. <…> С точки зрения вирусологии <…> мы не видим каких-то принципиальных изменений ни по клинике, ни по вирусологическим характеристикам, которые бы нам позволяли сказать с уверенностью: "Вирус гриппа стал агрессивнее". Нет", - заявила она на пресс-конференции, посвященной профилактике сезонных заболеваний в осенний период.

Даниленко напомнила, что когда ковид пришел как пандемия, он вытеснил грипп: "Был один сезон, который мы полностью пережили без гриппа". В сезоне 2021/2022 грипп вернулся, но с небольшой интенсивностью. "И здесь та ситуация, когда люди считают, что он стал как-то интенсивнее или как-то изменился, связана с тем, что иммунитет к гриппу ослабевает, а вирус циркулирует. И вирус пришел в тот момент, когда иммунитет уже забыл, что такое вирусы гриппа, которые циркулировали до этого ежегодно, ослаб, тем более если люди не были привиты по каким-то причинам", - рассказала она. В такой ситуации, по ее словам, вирус мог "вызвать заболевание по тяжести не такое простое", как при регулярной вакцинации и регулярном воздействии вирусов в условиях ежегодных эпидемий.

Замдиректора также отметила, что специалистов, помимо сезонных вирусов, сейчас заботит ситуация с птичьим гриппом, который активно распространяется по миру. "Мы видим, что птичий грипп в последние три года - это гигантская проблема и в области сельского хозяйства, и в дикой природе, - сказала Даниленко. - Поэтому мы всем еще раз говорим: вакцинация от гриппа нас защищает от сезонного гриппа, и, возможно, она может снизить риски распространения других штаммов, а риски такие есть. Пока, по счастью, вирусы гриппа H5 не распространяются на человека. <…> Но дикой природе они наносят существенный урон. Нужно быть на страже".

Эксперт отметила, что вирус гриппа птиц циркулирует в таком объеме не в первый раз. "Наши знания, наша подготовка позволили избежать какой-то критической ситуации. Будем надеяться, что и в этот раз будет так же", - добавила она.