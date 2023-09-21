Дума приняла проект о едином перечне требований к медобследованиям волонтеров

Законопроектом также предлагается развить систему мер поддержки волонтеров, законодательно закрепив за ними право на бесплатное прохождение медобследования и дополнительного обучения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об утверждении правительством единого перечня требований к медобследованиям волонтеров для их работы в медицинских и социальных учреждениях.

Законопроект 28 июня был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком. Авторы отмечают, что работу волонтеров усложняет предъявление в медицинских и социальных учреждениях разных требований к их медицинскому обследованию. "Каждое такое обследование влечет дополнительные материальные расходы и трату времени для волонтера. Законопроектом предлагается упорядочить этот процесс, утвердив на федеральном уровне единые требования к медицинскому обследованию добровольцев при осуществлении своей деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, требования к медицинскому обследованию добровольца и к отсутствию у него заболеваний, препятствующих осуществлению его деятельности, определяется правительством РФ.

Проектом в том числе предлагается развить систему мер поддержки волонтеров, законодательно закрепив за ними право на бесплатное прохождение медобследования и дополнительного обучения, если это является обязательным условием ведения конкретной волонтерской деятельности. Помимо этого, волонтеры получат льготы при поступлении в вузы. Также предлагается поощрять волонтеров знаком отличия за участие в волонтерской деятельности.

Кроме того, предлагается конкретизировать круг участников волонтерской деятельности. Законопроектом предполагается включить в их число ресурсные центры добровольчества (волонтерства), ассоциации и союзы, которые объединяют волонтерские организации и самих волонтеров. Эти структуры играют в настоящее время системообразующую роль в сфере волонтерства, считают авторы проекта закона.

Как сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по молодежной политике и один из авторов законопроекта Артем Метелев, система мер поддержки добровольчества будет создана по всей стране. "В каждом регионе заработают региональные ресурсные центры добровольчества. Региональные органы власти создадут систему мер поддержки, сами меры поддержки мы также пропишем в законе: финансовую, имущественную, методическую, предоставление помещений, образовательные программы - все это станет доступным для волонтеров", - пояснил он.