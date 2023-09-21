В Тюмени запустили первый построенный за счет инфраструктурных облигаций объект ЖКХ

Введенная в эксплуатацию котельная сможет одновременно отапливать 16 многоквартирных домов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Первый объект коммунального хозяйства, построенный в России за счет инфраструктурных облигаций - газовую котельную - ввели в эксплуатацию в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба института развития ДОМ.РФ, который является оператором программы финансирования.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что котельную запустили в жилом комплексе "Домашний", она начнет в полной мере работать с началом отопительного сезона. Ее мощность составит 37 МВт, она сможет одновременно отапливать 16 многоквартирных домов общей жилой площадью 228,2 тыс. кв. м. Котельная полностью автоматизирована и способна без оператора регулировать температуру отопления и потребление топлива.

"Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ - это не только эффективный инструмент повышения качества жизни в стране, но и драйвер развития экономики регионов. Его география уже охватила половину России - на рассмотрении ДОМ.РФ заявки из 49 субъектов. Котельная в Тюмени - первый построенный по программе объект. До конца года в рамках механизма мы запустим и первый соцобъект - детский сад в Курске", - процитировали в сообщении генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Девелопер начал строительство в ЖК второй котельной мощностью 21 МВт, поскольку всего в комплексе будет 380 тыс. кв. м жилья в 24 корпусах. "Мы показали на практике, что программа работает эффективно. На очереди еще несколько инфраструктурных объектов, каждый из которых направлен на преобразование городской среды", - заявил, в свою очередь, президент ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.

По словам министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, которого процитировали в пресс-службе ДОМ.РФ, инфраструктурные облигации - это "очень эффективный способ привлечь инвестиции в стройку благодаря реализации абсолютно разных, но в то же время необходимых объектов дорожно-транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры или благоустройства". ЖК "Домашний" возводится на участке, который застройщик получил по итогам аукциона ДОМ.РФ. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование на реализацию проекта в размере 25,1 млрд рублей.