В Новой Москве реконструировали очистные сооружения "Шишкин Лес"

Работы провели без остановки объекта

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщил ТАСС и. о. заммэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс АО "Мосводоканал". В итоге выявили ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки. Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения "Шишкин Лес" стали одиннадцатым модернизированным объектом. Они работали с 60-х годов прошлого века и уже не отвечали современным требованиям", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что комплексная реконструкция велась без остановки объекта. Рядом со старыми очистными сооружениями были построены новые, на которые после завершения работ было сделано переподключение.

"В рамках проекта построены здание механической очистки, три аэротенка и три вторичных отстойника, проложены новые трубопроводы. Реализованы самые передовые технологии, в частности, оборудовали объект системами глубокой биологической очистки сточных вод, доочистки на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетового обеззараживания. Установили энергоэффективное оборудование, системы автоматизации, диспетчеризации и газоочистки, смонтировали дистанционное управление. Все это позволит обеспечить высокое качество очистки сточных вод в соответствии со всеми современными нормативами", - добавил Бирюков.

Программа по модернизации системы водоотведения в ТиНАО рассчитана до 2025 года.