Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30-39 лет на треть

По словам вице-премьера РФ, такой дисбаланс складывается "в силу демографии"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30-39 лет на российском рынке труда в ближайшее время может сократиться на треть, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный. Но <...> их количество сокращается в ближайшее время на 30%, но растет количество молодых и более возрастных", - рассказала вице-премьер перед заседанием президиума Госсовета по рынку труда.

Она отметила, что правительству предстоит оценить не только потенциал трудовых ресурсов, но и количество рабочих мест и то, как их модернизировать, как перестраивать отраслевые стратегии, чтобы закрывать потребности не только человеческими ресурсами, но и с помощью современных технологий и роботизации.