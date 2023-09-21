Капремонт дома около Джамгаровского парка в Москве завершат в 2023 году

Наибольшее внимание во время работ уделили обновлению портрета здания

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт дома №39 на Стартовой улице в Москве завершат в этом году, сообщили в пресс-службе Фонда капремонта (ФКР) Москвы.

"До конца 2023 года завершим работы по капитальному ремонту дома №39 на Стартовой улице. Этот высокий шестнадцатиэтажный объект расположен совсем близко от знаменитого Джамгаровского парка на северо-востоке столицы. Наибольшее внимание уделили обновлению портрета здания", - отметил замначальника производственно-технического управления ФКР Москвы Борис Джиоев, слова которого приводит пресс-служба фонда.

Так, в рамках ремонта фасада специалисты произвели работы по промывке поверхности от накопившихся загрязнений и расчистке межпанельных швов от старого заполнения с последующей их герметизацией современными герметиками и теплоизолирующими материалами.

"После полной подготовки внешние стены фасада гидрофобизировали силиконовой эмульсией. По окончании выполнения основного объема работ специалисты отремонтировали балконы, привели в порядок оконные и дверные откосы. Обновили керамогранитную плитку цоколя и выполнили устройство новой асфальтобетонной отмостки. Осталось отремонтировать пожарные лестницы, и большая работа по восстановлению фасада будет завершена", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в подвале мастера привели в порядок стены и потолки, и в данный момент меняют напольное покрытие. В рамках капитального ремонта выполнены все работы по замене магистралей водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, также обновлены стояки коммуникаций.

Шестнадцатиэтажный жилой дом №39 на Стартовой улице был построен в 1976 году по типовому проекту. "Форма дома сложна, а пластика - напротив лаконична. Отличительная черта домов этой серии - бело-салатовое цветовое решение. Интересно отметить, что неподалеку от дома находится Джамгаровский парк. На его месте до революции находился известный дачный поселок Джамгаровка", - заключили в фонде.