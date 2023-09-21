В Дагестане стартовал парламентский форум "Историко-культурное наследие России"

Он продлится два дня

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" стартовал в Махачкале. В рамках него пройдут тематические секции и пленарное заседание с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает корреспондент ТАСС.

В 2023 году форум приурочили к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. В работе участвует делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко, а также глава Дагестана Сергей Меликов, представители федеральных и региональных органов власти, общественных структур, парламентарии из 17 стран.

В течение двух дней запланировано проведение трех секций, участники обсудят многонациональную культуру России, развитие исторических поселений в контексте решения задач по сохранению этнокультурного достояния народов страны, а также межнациональное, межкультурное и межконфессиональное взаимодействие и добрососедство государств и народов.

Пленарное заседание форума будет посвящено теме "Культурное наследие - основа межнационального взаимопонимания народов России".

Во время поездки в Дагестан Матвиенко проведет встречу с главой региона, встретится с матерями участников СВО, посетит объекты культуры и мероприятия, посвященные поэту Расулу Гамзатову.