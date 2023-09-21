Правда ли, что не стоит оставлять телефон на зарядке на всю ночь?

Все литий-ионные аккумуляторы, которыми снабжены современные телефоны, имеют ограниченный срок службы, любая батарея рассчитана на определенное число циклов разрядки/зарядки. Со временем емкость аккумулятора уменьшается — и это не более чем закономерный процесс. Другое дело — можем ли мы как-то увеличить срок службы своего гаджета или, наоборот, способствовать тому, что его батарейка "умрет" гораздо быстрее.

Подробнее о принципах работы и проблемах в производстве Li-ion-аккумуляторов можно прочитать здесь.

Оптимальным уровнем заряда батареи современного телефона считается 20–80%, отмечали ранее в Роскачестве. В таком случае советы не держать смартфон целую ночь на зарядке вполне справедливы, поскольку 100-процентный уровень заряда вовсе не требуется. Тем более что пользователи зачастую боятся именно этого — когда телефон остается на зарядке даже после того времени, когда зарядится полностью, он "перезарядится". Но, оказывается, специальные оптимизирующие технологии отвечают за то, чтобы у заряженного на 100% телефона переставало работать внутреннее зарядное устройство, что предотвращает его "перезарядку".

Доктор физико-математических наук, профессор, директор физико-технического мегафакультета, главный научный сотрудник физического факультета Университета ИТМО Павел Белов объясняет буквально на пальцах, как это происходит: "Современные мобильные телефоны очень умные, внутри у них встроен микропроцессор, который мониторит батарейку. Если батарейка зарядилась, он ее дальнейшую зарядку сам прекращает. При этом неважно то, что сама "зарядка" [в данном случае привычное нам устройство со шнуром] продолжает быть воткнутой в розетку, поскольку заряда аккумулятора телефона не происходит". Кроме того, телефоны для нас абсолютно безвредны. Это касается и того времени, когда они просто лежат, и того, когда мы ими пользуемся и когда мы их заряжаем. Все девайсы обязательно тестируются на соответствие стандартам безопасности, добавляет эксперт.

С ним соглашается и доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории "Процессы в химических источниках тока" Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Александр Скундин. Телефон с литий-ионным аккумулятором не обладает никакими биологическими часами, и ему совершенно неважно, в какое время вы будете заряжать и разряжать его батарею. А на вашем здоровье это может отразиться, только если вы поставите на ночь заряжать смартфон и всю ночь вместо сна будете думать об этом, шутит эксперт. "Говоря же серьезно, если телефон исправен, то при достижении конечного напряжения заряд отключается, и телефон может спокойно проводить всю ночь в этом состоянии. Также некритично, если он отключился в результате того, что его забыли зарядить вовремя. Но держать долго полностью разряженный аккумулятор нехорошо, это может несколько сократить срок его службы", — поясняет он.