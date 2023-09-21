МАГАТЭ и сеть STAR-NET будут сотрудничать в области ядерного образования

Срок предыдущего соглашения о сотрудничестве истек 30 мая 2022 года

ОБНИНСК /Калужская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Региональная сеть по образованию и подготовке кадров в сфере ядерных технологий STAR-NET продлили соглашение о сотрудничестве в области ядерного образования. Соответствующий документ подписан в рамках проходящего в Обнинске Международного молодежного ядерного форума.

От STAR-NET подпись под документом поставил президент сети, ректор МИФИ Владимир Шевченко, от МАГАТЭ - заместитель генерального директора агентства, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков. Предыдущее соглашение о сотрудничестве между МАГАТЭ и STAR-NET было подписано в 2016 году, и срок его истек 30 мая 2022 года. В подписанном документе констатируется намерение сторон продолжить сотрудничество в области ядерного образования, разработки руководящих документов, согласовании учебных планов для образовательных программ в области ядерной науки и техники, а также содействии их реализации для безопасного и устойчивого использования ядерных технологий в мирных целях. STAR-NET будет помогать МАГАТЭ в том числе в организации школ, учебных курсов и экспертных миссий.

Агентство и сеть также будут сотрудничать в разработке инновационных образовательных инструментов и подходов в ядерном образовании, в частности во внедрении и популяризации образовательной платформы МАГАТЭ CLP в университетах-членах STAR-NET. Также стороны будут содействовать организации стажировок, научных визитов, специализированных учебных курсов и других форм участия в проектах МАГАТЭ.

Региональная сеть по образованию и подготовке кадров в области ядерных технологий STAR-NET учреждена в 2005 году и в настоящее время объединяет 14 университетов из восьми стран.