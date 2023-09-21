ВС РФ разрешил рассмотрение в других судах дел, подсудных судам новых регионов

Пленум Верховного суда ранее постановил считать 21 сентября 2023 года днем начала деятельности федеральных судов РФ, созданных на этих территориях

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России разрешил рассмотрение дел, подсудных ряду районных и городских судов четырех новых регионов РФ, в других судах районного звена. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

"Президиум Верховного суда России принял постановления об изменении территориальной подсудности судов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - сообщили в Верховном суде.

"С учетом поступивших в Верховный суд РФ обращений председателей Верховного суда ДНР, Верховного суда ЛНР, Запорожского областного суда и Херсонского областного суда Президиум Верховного суда России 21 сентября 2023 года утвердил постановления, в соответствии с которыми изменил территориальную подсудность дел ряда районных и городских судов", - пояснили в суде.

Там отметили, что в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 года о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также согласно ч. 2 ст. 16 закона "О военном положении" в случае невозможности осуществления правосудия судами, действующими на территории, на которой введено военное положение, по решению Верховного суда может быть изменена территориальная подсудность рассматриваемых в судах дел.

19 сентября Пленум Верховного суда России постановил считать 21 сентября 2023 года днем начала деятельности федеральных судов РФ, созданных на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Ранее правосудие там осуществляли суды, действовавшие на момент принятия четырех регионов в состав РФ.