В Бухаре самолет Red Wings задержали на 10 часов из-за поломки

Самолет должен был отправляться в Екатеринбург

ТАШКЕНТ, 21 сентября. /ТАСС/. Борт Red Wings из-за технических неполадок на 10 часов задержали в аэропорту Бухары. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways.

"Рейс WZ1140 российской авиакомпании Red Wings, следующий по маршруту Бухара - Екатеринбург, более чем на 10 часов был задержан в бухарском аэропорту по причине технических неполадок на воздушном судне", - говорится в сообщении. 88 пассажиров этого рейса были размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием.

По данным пресс-службы, борт после устранения неполадок в 17:30 по местному времени (15:30 мск) вылетел к месту назначения.