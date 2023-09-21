Поисковики обнаружили останки 60 красноармейцев в трех районах Тверской области

Удалось установить девять имен героев

ТАСС, 21 сентября. Поисковики во время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" обнаружили останки 60 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории трех районов Тверской области. Церемония погребения пройдет 22 июня 2024 года на Мемориальном кладбище Советских воинов города Ржева, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Музея Победы по итогам церемонии закрытия поисковой экспедиции.

"В ходе поисковых работ в Тверской области участники вахты обнаружили останки 60 бойцов и командиров Красной армии, установили девять имен героев", - говорится в сообщении.

Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" проходила с 9 по 22 сентября и собрала более 400 добровольцев из разных регионов России и стран СНГ. "Они аккуратно, добросовестно вели поиски вдоль "Ржевского выступа", на территории Ржевского, Оленинского и Зубцовского районов Тверской области. И мы им за это безмерно благодарны", - сказал на церемонии заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

В мероприятии приняли участие командиры и воспитанники поисковых отрядов, бойцы военно-патриотических клубов Тверской области, юнармейцы. Участники торжественной церемонии почтили память героев минутой молчания и возложили цветы и венки к подножию Ржевского мемориала Советскому солдату. Поисковики продолжат поиск родственников солдат, чьи судьбы удалось установить. "Церемония погребения солдат, найденных в ходе экспедиции, пройдет 22 июня 2024 года на Мемориальном кладбище Советских воинов города Ржева", - добавили в пресс-службе.

Экспедиция "Ржев. Калининский фронт" проводится в Тверской области с 2016 года. За годы работы экспедиции подо Ржевом поисковиками были обнаружены и подняты останки более 3 тыс. красноармейцев. Традиционно торжественный старт и завершение поисковой экспедиции проходят в Ржевском филиале Музея Победы у подножия величественного монумента.