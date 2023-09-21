В Дюссельдорфе обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

Ее планируют обезвредить в течение дня

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Американская бомба времен Второй мировой войны обнаружена при строительных работах недалеко от международного аэропорта в Дюссельдорфе, ее обезвредят в течение дня. Об этом сообщила администрация города.

Предполагается, что операция по обезвреживанию взрывного устройства пройдет с 15:45 (16:45 мск) до 16:00 (17:00 мск). Вес бомбы составляет 10 ц. На время обезвреживания полеты из аэропорта выполняться не будут, поэтому для операции выбран период с низкой интенсивностью воздушного движения. Во время операции никому не разрешается находиться в радиусе 500 м от места, где находится бомба. Кроме того, ожидаются перебои в движении общественного транспорта.

Ранее в аэропорту Дюссельдорфа сообщили, что были проинформированы о готовящихся мероприятиях, пассажирам следует учитывать это при поездке в аэропорт и, соответственно, выделять дополнительное время.

Во второй половине Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. По приблизительным данным, 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.