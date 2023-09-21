Муфтий Гайнутдин распорядился изучить ошибки в трактовках ислама в учебниках

Глава Духовного управления мусульман РФ отметил, что информация в учебных пособиях должна соответствовать классической академической школе востоковедения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поручил создать экспертный совет для выявления ошибочных трактовок, связанных с исламом, в школьных учебниках в России. Об этом он сообщил на заседании пленума ДУМ РФ в Московской соборной мечети.

"Я вновь и в этом году акцентирую внимание на вопросе школьных учебников. <…> Я сегодня на пленуме поручаю заместителю председателя по делам науки и образования Ренату Ислямову создать особый экспертный совет с привлечением членов Совета улемов (ученых-богословов - прим. ТАСС) ДУМ РФ, специалистов Московского исламского института и академических ученых для изучения и выявления ошибочных трактовок, связанных с исламом, в школьных учебных пособиях", - сказал Гайнутдин, выступление которого опубликовано на сайте ДУМ РФ.

Информация в учебниках, отметил муфтий, должна соответствовать классической академической школе востоковедения.

"То, как изложены в них крупнейшие исторические события исламской цивилизации, культурологические, вероучительные моменты, нередко поражает своим дилетантизмом и даже явным искажением", - добавил глава ДУМ РФ.