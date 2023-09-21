В ЛНР протезный завод получил 50 млн рублей на модернизацию оборудования

Врио директора предприятия Сергей Максимов сообщил, что денежные средства напрвил Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Луганский протезно-ортопедический завод получил 50 млн рублей из Фонда развития промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) на реконструкцию оборудования двух производственных участков, сообщил ТАСС врио директора предприятия Сергей Максимов.

"50 млн помощи реализуем на реконструкцию и замену оборудования на протезном и на обувном участке. Получили от Фонда развития промышленности ЛНР. Такого у нас не было никогда. В основном зарабатывали деньги сами, то есть как раньше это называлось - самоокупаемость", - сказал он.

Луганский протезный завод был основан в 1945 году. Основное направление деятельности предприятия - оказание услуг в области обеспечения людей с ограниченными физическими возможностями техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

Летом 2014 года из-за боевых действий в регионе завод приостановил работу. Предприятию удалось сохранить квалифицированный коллектив и материально-техническую базу. Его работа была возобновлена в феврале 2015 года.

Луганский завод сотрудничает с протезно-ортопедическими предприятиями Ростова-на-Дону, Москвы и Московской области.