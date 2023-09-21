Редкие документы времен ВОВ о Туве покажут в ее павильоне на форуме "Россия"

В экспозицию также войдет одежда солдат того времени

ТАСС, 21 сентября. Редкие документы времен Великой Отечественной войны о службе и подвиге тувинских добровольцев покажет павильон Тувы на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ в феврале 2024 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по научно-методической работе Национального музея имени Алдан-Маадыр Республики Тыва Светлана Тулуш.

"В павильоне Республики Тыва на форуме-выставке "Россия" в феврале 2024 году пройдет выставка под названием "80 лет на страже Родины", посвященная участию республики в Великой Отечественной войне. На этой выставке будут показаны уникальные свидетельства того времени. В частности, будут фотографии и документы командиров Тувинской народно-революционной армии, документы и фото тувинских добровольцев, воевавших в том числе на украинском фронте", - сообщила Тулуш.

По ее словам, в рамках выставки покажут также одежду солдат того времени и документы 1944 года о вхождении Тувинской Народной Республики в состав СССР.

Основной концепцией павильона Тувы на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ станет взаимосвязь традиционной культуры республики с культурой кочевых племен. На выставке будут представлены жилище тувинцев, национальная одежда, атрибуты шаманизма, буддизма.

Эскадрон тувинских добровольцев ушел на фронт 1 сентября 1943 года. Солдаты были направлены на первый украинский фронт. Командование эскадроном принял молодой капитан Тулуш Кечил-оол, который погиб в 1945 году. В 1990 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

О выставке-форуме "Россия"

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.