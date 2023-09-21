Путин посетил в Великом Новгороде центр поддержки участников СВО и их семей

Президент РФ планирует провести заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Великий Новгород посетил центр поддержки участников специальной военной операции и их семей "Вовзращение".

Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ. Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями Чемпионата высоких технологий.

Во время визита в центр "Возвращение" Путин подчеркнул, что изначально программа пребывания в Великом Новгороде не предусматривала посещение центра. Но когда президент отправлялся из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, он поговорил по телефону с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, и они договорились, что посетят учреждение.

В ходе осмотра Путину представили оборудованную демонстрационную квартиру, адаптированную под особенности людей с ограниченными возможностями здоровья, она включает в себя спальню с рабочей зоной, ванную комнату и кухню, которые оснащены голосовым помощником "Умный дом" и широким перечнем технических средств реабилитации.

Отделение центра "Возвращение" было открыто 1 июня 2023 года. Центр находится в непосредственной близости от "Клинического госпиталя ветеранов войн", ГОБУЗ "Новгородская областная клиническая больница", кадрового центра "Работа России", сквера Мужества.

Специалистами центра предоставляется комплексная помощь участникам СВО, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, членам семей погибших участников и ветеранов боевых действий. За каждым посетителем закрепляется персональный координатор, который сопровождает от запроса до оказания помощи. С учетом потребностей на каждого человека формируются индивидуальные планы работы - содействие в оформлении мер социальной поддержки, медицинская и психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, помощь в бытовых вопросах, в трудоустройстве, в предоставлении образовательных услуг и другие мероприятия. Помещения центра включают в себя гостиные для общения и диалогов, библиотеку, зону консультирования профильных специалистов, комнаты психологической разгрузки для проведения индивидуальных и групповых консультаций, медиагостиную для проведения мероприятий.