Решение приняли в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами

МУРМАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. В Мурманской области отменили особый противопожарный режим в регионе в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами, указано в постановлении областного правительства. Режим действовал с 21 июня после установления чрезвычайно высокой пожарной опасности и крупных пожаров в двух лесничествах.

"В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами, изменением метеорологических условий правительство Мурманской области постановляет: отменить особый противопожарный режим на территории области", - говорится в документе.

На этой неделе, 20 сентября, в Кольском Заполярье прошел первый снегопад, местами сформировался временный снежный покров, который затем растаял. По прогнозу региональной метеослужбы, сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются и 22 сентября. Температура ночью составит 0…+5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем - не выше +11…+16 градусов.