СЖР планирует создать российский аналог международной пресс-карты журналиста

Как сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, "ряды организации расширяются и крепнут"

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) намерен разработать российский аналог международной пресс-карты после приостановки членства российского союза в Международной федерации журналистов (МФЖ). Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев на форуме "Вся Россия - 2023".

В феврале 2023 года МФЖ приостановила членство СЖР. Это произошло после открытия отделений российского союза на новых территориях РФ - в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

"Когда наше членство в Международной федерации журналистов заморозили из-за того, что мы объявили об открытии четырех отделений в новых российских регионах, мы [перестали] платить огромные взносы в Брюссель и ходить бесплатно без очереди по европейским музеям, зато можем бесплатно и без очереди ходить, например, в Музей Пушкина в Москве, Музей космонавтики, во многие другие музеи. Карточка международная - хорошая вещь, но вполне возможно, что мы замахнемся на изготовление нашей собственной карточки, постепенно, это будет таким же образом компенсироваться", - сказал Соловьев.

По его словам, ряды СЖР расширяются и крепнут. Ежегодно организация принимает в среднем от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек. "В начале [сентября] мы с коллегами оказались в Луганске, где за несколько дней проехали 2,5 тыс. км. И в Луганске, и в Донецке в общей сложности я вручил почти 90 билетов, это очень приятно, потому что только что зарегистрированы наши отделения на всех новых четырех территориях, огромное количество наших коллег хотели вступить в союз, наконец-то у них это получается. Я думаю, что в ближайшее время, либо я, либо кто-то из наших секретарей, либо заместителей доедут еще до Херсонской и Запорожской областей, где тоже накопилось много [членских] билетов, которые надо вручить", - добавил Соловьев.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.