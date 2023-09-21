Более 160 тыс. человек посетили экомероприятия на Московском урбанфоруме

На территории олимпийского комплекса "Лужники" гости форума посещали мастер-классы, викторины, слушали лекции, играли в тематические экоигры, изготавливали поделки и сувениры

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 160 тыс. человек узнали о животных и растениях столицы на экологических мероприятиях в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В течение 40 дней более 160 тыс. москвичей и гостей нашего города приняли участие в масштабной программе ГПБУ "Мосприрода", проведенной в рамках Московского урбанистического форума. На территории олимпийского комплекса "Лужники" увлеченные и активные жители посещали мастер-классы, викторины, слушали лекции, играли в тематические экоигры, изготавливали поделки, сувениры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники слушали голоса птиц, рассматривали растения, а также портреты диких животных, представленных на фотовыставке, проходили экоквест "Дерево знаний" на особо охраняемых природных территориях города, учились изготавливать оригинальные поделки и сувениры, участвовали в играх на экологическую тематику.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - работали в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходил открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.