В Калужской области расширили поддержку участников СВО и членов их семей

В регионе, в частности, статус многодетных теперь будет сохраняться за семьями, в которых дети в возрасте до 23 лет принимали участие в СВО и погибли

КАЛУГА, 21 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Калужской области расширило меры поддержки участников СВО, изменения коснулись льгот для многодетных семей, выплат на газификацию домовладений и транспортного налога, а также выплат молодым специалистам. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания по итогам сессии, прошедшей в четверг.

"Депутаты приняли ряд законов в целях реализации в Калужской области единого стандарта помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Статус многодетных теперь будет сохраняться за семьями, в которых дети в возрасте до 23 лет принимали участие в специальной военной операции и погибли, защищая Родину", - говорится в сообщении.

По словам председателя спикера регионального парламента Геннадия Новосельцева, которого цитирует пресс-служба, в статусе многодетных такие семьи сохранят все льготы. Сохранят для них и право на получение бесплатного земельного участка.

"Расширили и перечень граждан, которые получают выплату на газификацию домовладений. Туда вошли участники спецоперации и их семьи. Теперь они тоже смогут получить 100 тыс. рублей на приобретение оборудования и прокладку сетей в границах участка", - добавил Новосельцев.

Также для участников СВО отменен транспортный налог на один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. Принят закон о поддержке молодых специалистов - участников СВО, они сохранят право на ежегодные выплаты для тех, кто в течение трех месяцев после окончания вуза устроился на работу в областные или муниципальные учреждения. Как пояснили в пресс-службе, в трехмесячный период больше не будет включаться время их службы в зоне боевых действий.

"Все меры поддержки, которые входят в стандарт, - это те просьбы, с которыми обращались конкретные люди, которые сталкивались с конкретной жизненной ситуацией", - подчеркнул Новосельцев.