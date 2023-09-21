Никита Михалков предложил использовать вышитую карту России на уроках географии

По мнению режиссера, при создании полотна чувашские мастера пытались передать, как они чувствуют свою родину

ЧЕБОКСАРЫ, 21 сентября. /ТАСС/. Российские школы могут использовать вышитую карту России на уроках географии. Такое мнение высказал режиссер, народный артист России Никита Михалков на видео, которое опубликовано в Telegram-канале главы Чувашии Олега Николаева.

В 2022 году Чувашия презентовала проект "Вышитая карта России", фрагменты которой повторяют географические очертания субъектов страны. Их вручную вышивали мастера из регионов с использованием традиционных орнаментов и символов своей местности. В августе в Чебоксарах прошел фестиваль "Вышитая Россия", на котором представили вышитые вручную карты 70 регионов. В создании экспозиции приняли участие более 1 тыс. мастеров.

"Талантливо придумано и очень талантливо сделано. Это очень красиво, это очень полезно, это очень самобытно. <…> Я бы в принципе вот эту зародившуюся на фоне этой идеи игру просто ввел бы в школах на уроках географии, [чтобы] изучать свою малую родину и большую", - считает Михалков.

Он высказал мнение, что при создании полотна мастера пытались передать, как они чувствуют свою родину. "То, что это вышито руками, - это гениальная идея. Я считаю, что это просто шедевр, поэтому надо, чтобы все видели и знали", - отметил Михалков.

21-22 сентября в Чебоксарах проходят "Большие гастроли" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, организованные согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. По направлению "Ведущие театры" на сцене Чувашского государственного театра оперы и балета пройдут показы спектакля "12".