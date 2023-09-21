21 сентября, 15:01

В Таджикистане провели фестиваль русского языка и культуры

Мероприятие организовали при поддержке Фонда "Русский мир"

ДУШАНБЕ, 21 сентября. /ТАСС/. Фестиваль русского языка и культуры, посвященный Году русского языка в СНГ, провели в Худжанде на севере Таджикистана. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Худжанде.

"На базе Худжандского государственного университета имени Бободжона Гафурова прошел Фестиваль русского языка и культуры, организованный при поддержке Фонда "Русский мир" и приуроченный к Году русского языка в СНГ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе представительства Россотрудничества в Таджикистане, в ходе фестиваля для участников прошли мастер-классы и круглые столы, а также провели интеллектуальные марафоны и филологические игры. Фестиваль также посетили представители Чувашского государственного университета, где они встретились с волонтерами и презентовали свой вуз.

В конце фестиваля прошел концерт "С любовью из России", в ходе которого на сцене выступили местные творческие коллективы и заведующий кафедрой вокального искусства университета народный артист Чувашии Дмитрий Семкин.

В странах СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. 

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