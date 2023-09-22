Документы, жилье и авторские права: как студентам решить насущные правовые вопросы

Свидетельствование подлинности копий документов
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Это один из самых распространенных запросов, с которыми абитуриенты и их родители обращаются в нотариальные конторы. По общему правилу заверять у нотариуса копии документов, необходимых для поступления в вуз, не нужно. Но законодательство не запрещает учебным заведениям устанавливать собственные требования, которые должны быть оговорены в правилах поступления. Кроме того, существуют документы, копии которых обязательно удостоверять у нотариуса. Например, бумаги, подтверждающие смену фамилии абитуриента.
Часто вуз может потребовать удостоверить копии документов в том случае, если абитуриент направляет их через "Почту России".
У нотариуса можно заверить копию практически любого документа. Исключение составляют только бумаги, не отвечающие российскому законодательству и нормам международного права, а также документы на иностранном языке, перевод которых не удостоверен нотариусом.
Свидетельствование верности перевода документов
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Вопросы, связанные с переводом документов на русский язык, могут возникнуть у иностранных абитуриентов. Они должны предоставить в вуз бумаги, сопроводив их нотариально удостоверенным переводом.
Если нотариус знает язык, на котором составлены документы, он может выполнить перевод самостоятельно и засвидетельствовать его верность. В противном случае нотариус свидетельствует только подлинность подписи переводчика. Важно отметить, что при этом нотариус не отвечает за идентичность переведенного текста оригиналу и верность самого перевода.
Засвидетельствовать верность перевода можно и онлайн, без личного визита к нотариусу. Для этого нужно подать заявление через личный кабинет на портале Федеральной нотариальной палаты. Заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Доверенность на подачу документов в вуз
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Абитуриенты не всегда могут приехать в город, где будут учиться, заранее. А оригиналы документов зачастую надо передавать в вуз еще летом. В этом случае также поможет нотариус. Абитуриент может оформить в нотариальной конторе доверенность на подачу документов и предоставление подлинников для зачисления.
В случае, если оперативно встретиться с поверенным в одном городе не получается, передать доверенность можно буквально за час с помощью так называемой "нотариальной телепортации". Для этого абитуриент обращается в любую удобную для него нотариальную контору, оформляет там доверенность и просит нотариуса перевести документ в цифровой формат с сохранением юридической силы. Готовый цифровой аналог доверенности можно тут же отправить получателю по e-mail. При необходимости документ можно снова перевести в бумажный вид - опять же в любой удобной нотариальной конторе.
Заселение в общежитие
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Совершеннолетние студенты заселяются в общежитие вуза самостоятельно, а вот с тех, кому на момент поступления в вуз еще не исполнилось 18 лет, могут потребовать согласие родителей или законных представителей. Такой же документ нужен и для временной регистрации студента по месту жительства.
Согласие родителей может пригодиться и в экстренных ситуациях, например, если несовершеннолетнему студенту потребуется медицинская помощь. Важно, что дать информированное согласие на медицинское вмешательство может только родитель, усыновитель или опекун ребенка.
Для оперативной передачи нотариальных согласий от родителей ребенку опять же может помочь услуга нотариуса по "телепортации" документов, о которой мы рассказывали выше.
Аренда жилья
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Другой популярный вариант решения вопроса с проживанием студента - аренды комнаты или квартиры. В этом случае важно помнить о рисках, которые может содержать в себе соответствующий договор.
Кто-то считает достаточным обговорить общие условия с арендодателем на словах и подписать скачанный из интернета типовой договор. При этом все риски в части законности такой сделки и ее последствий стороны берут на себя. Может оказаться, что арендодатель вообще не имеет права распоряжаться указанной жилплощадью, и договор будет иметь непредвиденно короткий срок действия. А искать новую квартиру в разгар зимней сессии - сомнительное удовольствие. В договоре могут отсутствовать важные пункты, например о фиксированной стоимости арендной платы.
Избежать таких рисков можно, удостоверив договор аренды у нотариуса. По закону, нотариус обязательно проведет доскональную проверку всех юридически значимых фактов. Например, убедится в том, что арендодатель действительно имеет право распоряжаться недвижимостью, дееспособен и так далее. Кроме того, нотариус может составить правильный с юридической точки зрения договор, который будет учитывать интересы как арендатора, так и арендодателя. При необходимости он поможет включить в договор специальные условия. Например, возможность его расторжения по инициативе одной из сторон в том случае, если студента отчислят из вуза.
Нотариус может выступить и в роли так называемого эскроу-агента, сохранив на своем счете страховой депозит, который часто требуют арендодатели. При расторжении договора этот платеж вернется арендатору на заранее оговоренных условиях.
Кстати, заключить договор аренды через нотариуса можно и без личной встречи с арендодателем. Такой вариант будет актуален в ситуации, когда одной из сторон договора выступает не сам студент, а, к примеру, его родитель, у которого нет возможности кататься из города в город. Здесь поможет дистанционная сделка с участием двух нотариусов. Каждая сторона просто придет в удобную для себя нотариальную контору, а нотариусы проведут сделку по видеосвязи. При этом будут проведены все предусмотренные законом проверки и процедуры, а нотариусы будут нести солидарную имущественную ответственность за результат такой сделки.
Защита результатов интеллектуального труда
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Ни в одном вузе не обойдется без написания научных, курсовых и дипломных работ, статей, рефератов и тому подобное. При этом бывают ситуации, когда кто-то пытается присвоить себе плоды чужой интеллектуальной деятельности. Например, студент пишет научную статью в соавторстве со своим однокурсником или одним из преподавателей и делает львиную долю всей необходимой работы. А в итоге выясняется, что именно соавтор, внесший лишь несколько правок, присваивает весь труд, выпуская статью под своим именем. Как в этом случае автору защитить свои достижения? Здесь вновь поможет своевременное обращение к нотариусу.
В случае, если у студента сохранились переписки с коллегой-плагиатором, по содержанию которых очевидно, кто реальный автор работы, их можно и нужно зафиксировать у нотариуса в качестве доказательств. Именно в случае удостоверения скриншотов нотариусом они получают повышенную доказательственную силу. Это значит, что истцу не придется доказывать их подлинность - суд примет скриншоты независимо от того, сохранилась ли переписка на момент рассмотрения дела.
Кроме того, студент может предупредить подобные ситуации, обратившись к нотариусу за удостоверением времени предъявления документа. Это один из наиболее надежных способов защиты авторских прав. Для этого потребуется подать нотариусу соответствующее заявление и саму работу. Понадобится также документ, удостоверяющий личность заявителя.
Нотариус заверяет своей подписью каждый экземпляр предъявленного документа. При этом важно, чтобы текст хорошо читался, не был написан карандашом или другим ненадежным инструментом. Даже если текст напечатан, стоит убедиться, что чернила не смазались, страницы не покрыты черными полосами и так далее. Кроме того, в документе не должно быть исправлений.
После удостоверения времени предъявления документа нотариус снимет с него копию, которая останется в нотариальном архиве. Если впоследствии кто-то попытается присвоить себе плоды интеллектуального труда студента, он сможет оспорить слова плагиатора, показав, что ранее уже удостоверил у нотариуса, например диссертацию или другую научную работу.
Кстати, существует и услуга по передаче нотариусу на хранение электронной версии документов, а также любого рода медиафайлов. Услуга доступна 24/7 на портале notariat.ru. Количество, формат и размер файлов не ограничены. Возможность создать такой цифровой архив у нотариуса гарантирует сохранность и неизменяемость документов, а также их защиту от доступа посторонних.