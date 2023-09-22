Документы, жилье и авторские права: как студентам решить насущные правовые вопросы

Другой популярный вариант решения вопроса с проживанием студента - аренды комнаты или квартиры. В этом случае важно помнить о рисках, которые может содержать в себе соответствующий договор.

Кто-то считает достаточным обговорить общие условия с арендодателем на словах и подписать скачанный из интернета типовой договор. При этом все риски в части законности такой сделки и ее последствий стороны берут на себя. Может оказаться, что арендодатель вообще не имеет права распоряжаться указанной жилплощадью, и договор будет иметь непредвиденно короткий срок действия. А искать новую квартиру в разгар зимней сессии - сомнительное удовольствие. В договоре могут отсутствовать важные пункты, например о фиксированной стоимости арендной платы.

Избежать таких рисков можно, удостоверив договор аренды у нотариуса. По закону, нотариус обязательно проведет доскональную проверку всех юридически значимых фактов. Например, убедится в том, что арендодатель действительно имеет право распоряжаться недвижимостью, дееспособен и так далее. Кроме того, нотариус может составить правильный с юридической точки зрения договор, который будет учитывать интересы как арендатора, так и арендодателя. При необходимости он поможет включить в договор специальные условия. Например, возможность его расторжения по инициативе одной из сторон в том случае, если студента отчислят из вуза.

Нотариус может выступить и в роли так называемого эскроу-агента, сохранив на своем счете страховой депозит, который часто требуют арендодатели. При расторжении договора этот платеж вернется арендатору на заранее оговоренных условиях.

Кстати, заключить договор аренды через нотариуса можно и без личной встречи с арендодателем. Такой вариант будет актуален в ситуации, когда одной из сторон договора выступает не сам студент, а, к примеру, его родитель, у которого нет возможности кататься из города в город. Здесь поможет дистанционная сделка с участием двух нотариусов. Каждая сторона просто придет в удобную для себя нотариальную контору, а нотариусы проведут сделку по видеосвязи. При этом будут проведены все предусмотренные законом проверки и процедуры, а нотариусы будут нести солидарную имущественную ответственность за результат такой сделки.