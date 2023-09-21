Суд в ФРГ вынес самое суровое наказание в отношении экоактивистки Letzte Generation

Ее приговорил к восьми месяцам тюремного заключения

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Суд в Германии приговорил к восьми месяцам тюремного заключения активистку радикального экологического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") за участие в акциях протеста. Это самое суровое наказание, вынесенное на сегодняшний день в отношении участников Letzte Generation, пишет агентство DPA.

По его информации, 41-летняя жительница Кёльна заявила в суде, что намерена продолжать протестовать. По этой причине суд не увидел для нее благоприятных социальных перспектив, которые были бы необходимы для условно-досрочного освобождения. Женщина была признана виновной в принуждении, попытке принуждения и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов после участия в трех акциях с перекрытием улиц в октябре 2022 года в Берлине. Приговор не является окончательным.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения.

Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Недавно они забрызгали желтой и оранжевой краской один из главных символов Берлина - Бранденбургские ворота. Из-за акций радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях участники движения неоднократно портили произведения искусства. В декабре 2022 года представители Letzte Generation спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.

В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находятся порядка 2 460 дел в отношении экоактивистов Letzte Generation. Вынесено 74 окончательных решения. Окружной суд Тиргартена вынес на сегодняшний день более 140 приговоров, в двух случаях обвиняемые были оправданы.