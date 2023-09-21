21 сентября, 15:09

Абрамченко заявила, что более 50% бытовых отходов в России идет на переработку

Вице-премьер РФ также отметила рост утилизации

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Процент переработки бытового мусора в России вырос по сравнению с 2022 годом и составил 53%. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Казань.

"На сегодняшний день процент обработки отходов выше, чем в прошлом году и составляет почти 53%. Больше половины твердых коммунальных отходов в РФ уже проходят необходимую обработку. Утилизация тоже немного подросла. Это уже больше 12%", - сказала она.

Объем сортировки твердых коммунальных отходов в России в 2022 году составлял 50%, чуть более 11% отходов утилизировались. 

Теги:
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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