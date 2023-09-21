Путин призвал развивать психологическую помощь в военной и гражданской сферах

Глава государства во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде пообщался с военным, которому специалисты центра помогли получить удостоверение ветерана боевых действий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Психологическая помощь должна развиваться не только в военной, но и в гражданской сфере, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде.

Во время посещения центра Путин пообщался с участником СВО, которому специалисты центра помогли получить удостоверение ветерана боевых действий. Собеседник президента поблагодарил за открывшийся центр, отметив, что там можно получить не только юридическую, но и психологическую помощь, а также призвал открывать подобные учреждения и в других регионах.

"Так и будем делать. Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко, не только по линии вот этих центров, по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы это надо делать", - сказал Путин.