21 сентября, 15:40
Наука

Путин в Новгороде проводит встречу с победителями Чемпионата высоких технологий

© Kremlin.ru

Соревнования проходят на базе инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника - Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Великий Новгород встретился с победителями Чемпионата высоких технологий.

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Соревнования проходят на базе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Чемпионат организован по восьми компетенциям в направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения: нейросети и большие данные, технологии развития города и территорий, летающая робототехника, геопространственная цифровая инженерия, а также биохимические технологии и моделирование процессов, организация и управление ЭОГ-проектами (экология, общество и государство), биопротезирование, изготовление индивидуальных имплантов.

Участниками являются студенты среднего профессионального образования от 16 лет и юниоры (школьники 14-16 лет) из более чем 30 регионов РФ, а также из Азербайджана, Белоруссии, Ганы, Индии. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовгородская область
© Информационное агентство ТАСС
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