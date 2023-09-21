Путин: нужно выделять допресурсы на современные средства реабилитации для участников СВО

Президент России заявил, что это очень важный вопрос и нужно сделать все, чтобы молодые люди не сталкивались с ограничениями

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Российские власти должны выделять дополнительные ресурсы для обеспечения участников СВО современными средствами реабилитации, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде.

Во время визита президенту рассказали о том, что среди ветеранов СВО есть инвалиды, которым требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Путину предложили, чтобы такая работа была организована через фонд "Защитники Отечества". "Конечно, я думаю, что на какое-то время нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной. Да, она чуть подороже, но нужно, чтобы государство выделило соответствующие дополнительные ресурсы - это точно, совершенно", - сказал Путин.

Он согласился, что это очень важный вопрос и нужно сделать все, чтобы молодые люди не сталкивались с ограничениями. Также президент рассказал, что изначально, во время создания фонда "Защитники Отечества", он был против того, чтобы фонд распоряжался средствами. "Вы знаете, изначально я был против того, чтобы фонд распоряжался деньгами. Вы понимаете, как только поток денежный идет, сразу начинаются проблемы", - сказал Путин.