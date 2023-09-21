21 сентября, 15:53
Наука

Путин считает, что Чемпионат высоких технологий нужно проводить ежегодно

Глава государства поблагодарил участников за то, что они проявили к этому интерес, внимание и добились успеха

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказался за проведение Чемпионата высоких технологий каждый год.

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"Я считаю, что нужно проводить мероприятия подобного рода", - сказал президент, отвечая на вопрос одного из победителей чемпионата о том, станет ли он ежегодным.

При этом президент поинтересовался у министра просвещения Сергея Кравцова дальнейшей судьбой чемпионата. "Да, обязательно будем проводить ежегодно. Это очень важно для ребят", - заверил министр.

Путин поблагодарил участников за то, что они проявили к этому интерес, внимание и добились успеха на Чемпионате высоких технологий. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовгородская область
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