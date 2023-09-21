Путин поздравил победителей Чемпионата высоких технологий и пожелал им успехов

Президент России отметил, что министр просвещения Сергей Кравцов "обещал вознаградить победителей за их труды"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями Чемпионата высоких технологий поздравил их, отметив, что именно с них начинается история конкурса и пожелал участникам успехов в будущем.

"Я вас всех поздравляю, с вас начинается история этого конкурса - и вы как раз победители на первом шаге, на первой итерации этого конкурса", - сказал глава государства.

Он выразил уверенность в том, что в России продолжат искать "таких же молодых, талантливых ребят, перспективных и умеющих добиваться успеха". "То, что вы прошли этот конкурс и являетесь победителями - это здорово еще и потому, что это самые интересные направления сегодня, насколько я понимаю, здесь и робототехника, и большие данные, и еще-еще-еще, что является самым важным, интересным и перспективным", - указал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что министр просвещения Сергей Кравцов "обещал вознаградить победителей за их труды". "Оно точно никогда никому не мешает, а вам пойдет на пользу, в том числе и для реализации каких-то ближних вопросов и задач, которые вы собирались решать - в том числе и в повышении своего профессионального уровня", - подчеркнул глава государства. "Я желаю вам успехов в будущем", - подытожил президент.