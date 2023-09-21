21 сентября, 16:26
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване тысячи протестующих направились шествием по центральным улицам

В завершение митинга на площади Республики лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян призвал блокировать на улицах автомобильное движение

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч участников акции протеста в Ереване покинули площадь Республики перед зданием правительства и направились шествием в разных направлениях по примыкающим улицам. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

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В завершение митинга на центральной площади лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян призвал блокировать на улицах автомобильное движение. Граждане, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне событий в Нагорном Карабахе, идут по проезжей части и скандируют лозунги против главы правительства.

Шествие проходит мирно, правоохранителей на улице немного. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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