Педагог из Москвы стал победителем в номинации всероссийского конкурса

Андрей Задубровский завоевал первый приз в номинации "Педагог дополнительного образования по художественной направленности"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский педагог дополнительного образования стал победителем в художественной номинации всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям", сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Педагог образовательного комплекса "Воробьевы горы" Департамента образования и науки города Москвы Андрей Задубровский стал победителем всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям", в котором участвуют работники сферы дополнительного образования со всей страны. Он завоевал первый приз в номинации "Педагог дополнительного образования по художественной направленности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Андрей Задубровский является выпускником Театрального института имени Бориса Щукина, он преподает в Театре юных москвичей Московского дворца пионеров. Под его руководством дети углубленно изучают актерское мастерство в условиях, близких к профессиональному репертуарному театру. Его воспитанники, юные актеры, ежегодно участвуют более чем в 50 театральных мероприятиях городского, всероссийского и международного масштаба.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" проходит в девяти номинациях. В финале, который проходит с 19 по 23 сентября в Санкт-Петербурге, участвуют пятеро столичных педагогов, добавили в пресс-службе.