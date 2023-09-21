Путин привел в пример Ломоносова, говоря о тяге к знаниям

Президент также напомнил, что в России есть программа строительства и ремонта школ, по которой уже отремонтированы почти 2 тыс. учебных заведений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что колледжи и студенческие общежития будут ремонтироваться, и при этом привел в пример Михаила Ломоносова, который стремился к знаниям, несмотря на отсутствие современных бытовых удобств. Глава государства в Великом Новгороде пообщался с победителями Чемпионата высоких технологий.

"Давайте Ломоносова вспомним, он вообще пешком шел [учиться], так говорят. Ни на метро не ездил, ни на самолете не летел к знаниям. Это не значит, что все должны в сараях жить, но постепенно будем это все (улучшение общежитий - прим. ТАСС) делать", - отметил Путин.

Он напомнил, что в России есть программа строительства и ремонта школ, по которой уже отремонтированы почти 2 тыс. учебных заведений, а в ближайшие три года планируется отремонтировать еще почти 6 тыс. школ. "Что касается колледжей, их материальная база закреплена за региональным уровнем управления прежде всего", - пояснил президент.

"Федеральный бюджет помогает, поддерживает. Вот мы завершим программу по школам, параллельно и так уже поддерживаем регионы [по колледжам], и дальше это будем делать, потому что подготовка специалистов на уровне колледжей на данный момент в высшей степени востребована, потому что экономике, промышленности очень нужны специалисты это класса, этого уровня. Причем специалисты именно хорошо подготовленные, на современном оборудовании", - заверил глава государства. Он также добавил: "Нужно, чтобы молодые люди и жили в нормальных условиях. Будем, конечно, к этому стремиться".