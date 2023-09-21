Путин обсудит с кабмином проблему оформления инвалидности бойцов из ДНР и ЛНР

Президенту рассказали, что им приходится проходить сложные бюрократические процедуры, чтобы исправить документы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговорит с правительством и депутатами Госдумы насчет решения проблемы бойцов ДНР и ЛНР, которые столкнулись с трудностями при оформлении инвалидности.

Во время визита Путина в центр поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде президенту рассказали о трудностях, с которыми столкнулись некоторые ветераны боев в ДНР и ЛНР - вместо инвалидности из-за военной травмы они имеют инвалидность по общим заболеваниям. Им приходится проходить сложные бюрократические процедуры, чтобы исправить документы.

"Тоже надо это делать (работать над решением вопроса - прим. ТАСС). Это же наши люди. Они с 2014 года воевали", - отреагировал Путин. "Переговорю с правительством и депутатами Госдумы, чтобы проработали и пришли к решению", - добавил президент.