Путин указал новгородским властям на нехватку кардиологов

Глава региона Андрей Никитин пояснил, что новгородские власти уже принимают меры, в частности, расширяется целевой набор в медицинские вузы, вводятся меры поддержки врачей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание властей Новгородской области, что высокая смертность от кардиозаболеваний может быть связана с нехваткой профильных врачей.

На встрече с главой региона Андреем Никитиным он попросил отдельно рассказать о ситуации в здравоохранении, в том числе о самых острых проблемах. Губернатор назвал главной из них кардиозаболевания, после чего доложил о создании специальной кардиологической службы и планах построить в регионе профильный медицинский центр.

"Есть и более прозаическая вещь - это количество врачей-специалистов на определенное количество населения. Их явно не хватает", - заметил в ответ глава государства.

Никитин пояснил, что новгородские власти уже принимают меры: в частности, расширяется целевой набор в медицинские вузы, вводятся меры поддержки врачей.

Другие темы

Путин обсудил с Никитиным и некоторые другие темы. Например, речь шла о поддержке участников СВО и их семей. Отдельно губернатор доложил о развитии промышленности, в том числе о работе особой экономической зоны.

Рассматривалась и ситуация в образовании, включая программу ремонта школ. "Еще есть над чем работать", - заметил Путин, выслушав доклад об этом. "Особенно по сельским школам", - согласился глава региона.

Также Никитин рассказал о социальной газификации, ремонте дорог, обновлении общественного транспорта.