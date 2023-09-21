21 сентября, 16:50

В Новгородской области намерены снизить до 38% количество зданий школ, требующих ремонта

В планах отремонтировать около 60 образовательных учреждений до 2026 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. В Новгородской области намерены привести в порядок к 2026 году половину зданий школ, требующих ремонта, сообщил губернатор Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы активно участвуем в программе, Владимир Владимирович, порядка 60 зданий до 2026 года мы отремонтируем. У нас процент снизится до 38. Тоже немало, динамика будет хорошая, то есть больше половины мы сделаем. Пойдем дальше, на этом не остановимся", - сказал Никитин.

Как отметил президент, "еще есть над чем работать".

"Там есть над чем работать, особенно в сельских школах", - ответил глава региона.

На встрече в июне 2023 года в Москве Путин обратил внимание, что 63% школ в регионе нуждается в ремонте и в реконструкции. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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