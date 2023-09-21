Памфилова открыла выставку к 30-летию избирательной системы России

В экспозицию вошли экспонаты из Государственного исторического музея, Третьяковской галереи и Русского музея

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова открыла выставку, приуроченную к 30-летию современной избирательной системы России "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Государственном историческом музее.

"Мы собрали это удивительное сочетание и музейных экспонатов, и электоральных артефактов, и архивных документов, вывезены прекрасные картины, художественные произведения из Третьяковки, Русского музея, Музея современной истории. Всем огромное спасибо нашим партнерам, которых более 20, которые вместе с нами открыли эту страницу нашей истории", - сказала Памфилова на торжественном открытии выставки.

"Это, действительно, уникальная выставка и, конечно, наша сердечная благодарность Государственному историческому музею", - добавила она.

Экспозиция состоит из шести основных разделов: "Раннефеодальное Русское государство. Призвание варягов, Новгородская, Псковская и Вятская вечевые республики и собирание русских земель", "Московское царство. Земские соборы - путь к сословному представительству", "Российская империя XVIII-XIX веков", "От империи к Советам - выборы в ХХ веке", "Выборы на рубеже веков (1989-1992 годы)", "Выборы новейшего времени. 1993-2022". В нее вошли экспонаты из Государственного исторического музея, Третьяковской галереи и Русского музея.