В Чечне открылась первая смена для проблемных подростков "Сила России"

В ней принимают участие около 130 детей

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Первая смена для проблемных подростков открылась в детском оздоровительном лагере "Горный ключ" в предгорном районе Чечни, передает корреспондент ТАСС. В ней принимают участие около 130 детей из семи российских регионов.

"Сегодня мы даем старт целому циклу смен для ребят с непростой жизненной судьбой. Здесь ребята, которые состоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних, совершили правонарушения, из социально неблагополучных семей. Смена нацелена на формирование у них позитивного опыта, новых знакомств, здесь у нас сейчас ребята из семи регионов. Вожатые из девяти регионов страны, мы собирали эту команду людей, которые будут на протяжении этой недели вместе с ними, - это психологи, участники специальной военной операции, ребята из военно-патриотических клубов", - рассказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, до конца года проект охватит тысячи детей в восьми округах России. "Нам очень важно, чтобы каждый ребенок поверил в себя и чтобы у них была ситуация успеха, когда они понимали, что они могут быть хорошими. Для нас важно, чтобы они встроились в социум и поняли, что они действительно сила России, а Россия - это их сила. Дальше это станет методическим пособием на следующий год для того, чтобы каждый регион мог взять эту программу и провести ее у себя для ребят, которым сложно", - отметила Львова-Белова.

В ходе открытия для детей подготовили концертную программу, которая включает национальные танцы и патриотические песни. Сам проект "Сила России" поддержан президентом РФ Владимиром Путиным. Его реализует Федеральный подростковый центр при поддержке Минпросвещения России и "Движения первых".

В ходе рабочей поездки в Чеченскую Республику омбудсмен вместе с подростками также посетила Российский университет спецназа, где после краткой экскурсии им показали тренировки бойцов силовых ведомств по рукопашному бою, стрельбе, тактическим занятиям, прохождению полосы препятствий и упражнениям в аэротрубе. Дети смогут пообщаться с бойцами и попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО.