Путин заявил, что число молодых людей в России будет расти

По словам главы государства, к 2030 году их будет 8,3 млн человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Число молодых людей в России будет расти, к 2030 году их будет 8,3 млн человек, в этой связи нужно сконцентрировать внимание на снижении молодежной безработицы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Глава государства указал, что правительство реализует специальную программу, результатом которой стало последовательное снижение молодежной безработицы. Он отметил, что "на этом направлении надо концентрировать дополнительные усилия".

"Потому что, по всем прогнозам, а они позитивные, ежегодно и на протяжении более, чем десятилетия, можно сказать, 10 лет, число молодых людей у нас будет расти. К 2030 году, например, в стране, по предварительным подсчетам, по предварительным данным анализа, будет 8,3 млн граждан в возрасте 20-24 лет. А в 2035 году - уже 9,7 млн, это на 2,4 млн больше, чем сейчас", - сказал президент.

Путин обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с риторическим вопросом: "Да, Татьяна Алексеевна? Все правильно".

Он подчеркнул, что прогнозы роста числа молодых людей в стране являются "знаковым результатом усилий в сфере демографии". "За прошлые годы, конечно, да и сейчас мы стараемся делать здесь все по максимуму", - уточнил глава государства.