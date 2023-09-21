Глава Новгородской области заявил, что программа по жилью для врачей остановила их отток

Мера поддержки предоставляется с 2019 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Программа Новгородской области по предоставлению квартир врачам остановила отток выпускников Института медицинского образования Новгородского госуниверситета, сообщил губернатор Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Непростое решение мы приняли, даем квартиры тем, кто остается у нас. Если человек семь лет работает в бюджетной системе, через семь лет она без всяких выплат переходит в собственность. На сегодняшний день больше 150 квартир уже получено людьми за последние три года. Это позволило остановить отток. Еще притока мы не видим, но за счет целевого набора, резкого роста набора мы рассчитываем, что придут дети из медицинского института, он у нас есть. По крайне мере, сейчас нам есть что предложить врачам, которые у нас остаются - хорошие, потенциальные, интересные условия. Будем этим заниматься", - ответил Никитин на слова президента о том, что "количества врачей на определенное количество населения явно не хватает".

Как сообщал ранее губернатор, программа реализуется с 2019 года, когда были выделены первые шесть квартир для врачей. В 2021-2022 годах выделялось по 104 млн рублей на приобретение порядка 50 квартир в год. В 2023 году финансирование увеличили еще на 69 млн рублей. В первую очередь жилье приобретается для участковых терапевтов, педиатров, работников скорой медицинской помощи и других наиболее востребованных категорий, особенно в районах.