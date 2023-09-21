ВЦИОМ зафиксировал огромный разрыв между образованием и потребностями работодателей в РФ

Спикеры сессии по решению кадровых задач XXIII Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend отметили, что достаточно много проблем этот разрыв создает на рынке труда технических специальностей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Одна из основных проблем современной системы образования в России в условиях динамично меняющегося мира и развития новых технологий - "огромный разрыв", существующий между тем, что предлагается в вузовских программах обучения и теми запросами, которые существуют у работодателей. Об этом на тематической сессии по решению кадровых задач XXIII Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

"Сегодня у нас существует огромный разрыв между системой образования и запросами, которые идут от работодателей", - отметил Родин.

Спикеры сессии подчеркнули, что достаточно много проблем этот разрыв создает на рынке труда технических специальностей. Золотодобывающая "УК Полюс" решает для себя эти вопросы путем профессионального сопровождения будущих специалистов со школьной скамьи - руководитель направления по связям с общественностью компании Юлия Деева рассказала, что предприятие поддерживает мотивированных школьников уже с 10 класса.

В то же время обостряется проблема кадрового дефицита, отметил директор департамента корпоративных коммуникаций "Металлоинвест" Антон Трошин: "Мы уже сейчас сталкиваемся с проблемой кадрового дефицита, особенно технической направленности: у нас работает всего 12% молодежи". Его слова подтверждает советник генерального директора по взаимодействию с ОГВ и устойчивому развитию УК "Уральская сталь" Вадим Ковалев. "Мы стоим перед лицом серьезной проблемы: тема кадрового кризиса невероятно сильно бьет по экономике России", - сетует он.

Одна из важных проблем, которую здесь необходимо преодолеть, - это повышение престижности технических специальностей, о которых все еще существует множество мифов и предубеждений. Начальник службы по связям с общественностью и СМИ "Газпром переработка" Юлия Митрофанова рассказала, что компания выделяет гранты по 100 тыс. рублей на съемку роликов о профессиях с целью их популяризации, уже снято три подобных фильма.

Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend собрал в Петербурге более 450 топ-менеджеров крупных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ. Специалисты обсудят продвижение России за рубежом, стратегии диалога общества, власти и бизнеса, а также положение СМИ внутри страны в нынешних условиях. За два дня форума состоится шесть круглых столов на актуальные для коммуникационной сферы темы при поддержке АКОС, "Код безопасности" и "Росатом квантовые технологии". ТАСС - генеральный информационный партнер.