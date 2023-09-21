Ветераны труда смогут получать меры поддержки без предъявления удостоверения

Минтруд предложил оцифровать учет удостоверений ветеранов труда

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минтруд России предложил оцифровать учет удостоверений ветеранов труда, это позволит им получать меры поддержки без предъявления удостоверения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России предложил оцифровать учет удостоверений ветеранов труда, что впоследствии позволит гражданам получать полагающиеся меры поддержки по принципам социального казначейства - то есть без предъявления удостоверения. Для этого необходимо организовать цифровой учет ветеранских удостоверений, чтобы органы, назначающие меры поддержки, могли подтвердить статус заявителя без истребования этих документов с гражданина", - говорится в сообщении.

Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Уточняется, что для внесения удостоверения в реестр не понадобится обращаться в какие-либо инстанции - уполномоченные органы с 1 июля 2024 года самостоятельно будут вносить сведения о выдаваемых удостоверениях в единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере (ЕЦП). До 1 января 2025 года уполномоченные органы также должны внести в ЕЦП сведения о ранее выданных удостоверениях. После введения и наполнения реестра с 1 января 2025 года россияне, как и прежде, смогут пользоваться удостоверениями, в том числе для назначения мер соцподдержки.

При этом отсутствие сведений в реестре ЕЦП по ранее выданным удостоверениям не будет основанием для отказа в получении мер социальной поддержки, отметили в Минтруде.