Минтруд охарактеризовал рынок труда в России высокой численностью занятых

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков также заявил об исторически низком уровне безработицы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Современный рынок труда в России характеризуется высокой численностью занятых, а также исторически низким уровнем безработицы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании президиума Госсовета по рынку труда.

"Сегодня рынок труда характеризуется высокой численностью занятых и исторически низким уровнем безработицы. По последним данным Росстата, этот уровень - 3%. Безработица снижается по всем возрастным когортам, что особенно важно для рынка труда, она снижается и среди молодежи", - сказал Котяков.

По его словам, высокий спрос на специалистов сформировал рынок труда соискателя, такая ситуация приводит к увеличению зарплат, росту доходов населения и снижению уровня бедности. Конкуренция за сотрудников также создает благоприятные условия для снижения сегмента теневой занятости.

"В этих условиях критически важным вызовом для системы образования и занятости становится недопущение неудовлетворенного спроса на труд", - добавил он.