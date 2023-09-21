Минтруд назвал сферу с наибольшей потребностью в кадрах в ближайшем будущем

По словам главы ведомства Антона Котякова, больше всего сотрудников на российских предприятиях требуется в обрабатывающем производстве

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Больше всего сотрудников на российских предприятиях требуется в обрабатывающем производстве, а также в строительстве, транспорте, здравоохранении. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Наибольший спрос на кадры сложился в обрабатывающих предприятиях, в строительстве и на транспорте. Нуждается в специалистах и система здравоохранения, где потребность в кадрах постоянно растет по мере увеличения доли пожилого населения", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

При этом Котяков отметил, что в перспективе спрос на рабочую силу будет расти до 2030 года. "Кадровые потребности экономики составят 73,6 млн человек. Наибольшая потребность будет в следующих отраслях: обрабатывающее производство - плюс почти 800 тыс. рабочих мест; транспортировка и хранение - плюс 400 тыс.; здравоохранение и социальные услуги - еще 285 тыс.; научная и исследовательская деятельность, а также IT дадут еще более 430 тыс. рабочих мест", - сказал он.

В некоторых отраслях численность занятых сократится в том числе благодаря разумной маршрутизации выпускников школ и студентов на предприятия, которые относятся к ключевым для экономики отраслям, однако это не удовлетворит в полной мере нарастающий спрос на кадры, сообщил министр. "Необходимо максимальное соответствие образовательных программ и запросов работодателей, обеспечить быструю интеграцию молодых людей на рынок труда, развивать механизм дополнительного профессионального образования для взрослых соискателей и работников, а также содействовать занятости уязвимых на рынке труда группам населения. Часть решений по этим направлениям уже принята", - сказал Котяков.

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин добавил, что организации открывают вакансии, но брать на работу некого. Из-за этого предприятия переманивают специалистов друг у друга в рамках одного региона. "Организации открывают многочисленные вакансии, готовы платить хорошую зарплату, но брать на работу зачастую некого. Или переманивают друг у друга в рамках одного региона, с предприятия на предприятие. Пока численность выпускников СПО [среднего профессионального образования] не в полной мере закрывает эту потребность", - отметил он.