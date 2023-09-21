Минтруд предложил формировать прием на обучение на основе потребности в кадрах

В ведомстве считают, что это поможет нейтрализовать риски неудовлетворенного спроса на труд

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Минтруд России предлагает формировать цифры приема по всем направлениям профессионального обучения на основе потребности в кадрах. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Для того, чтобы нейтрализовать риски неудовлетворенного спроса на труд, предлагаем прогноз потребности в кадрах сделать основным ориентиром при определении контрольных цифр приема по всем направлениям профессионального обучения", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Дополнительно министерство предлагает детализировать квоту приема на целевое обучение по программам высшего образования, закрепив 90% от нее под потребности конкретных предприятий, отметил Котяков. "Также предлагается дать возможность нуждающимся в кадрах предприятиям заключать целевые договоры со старшекурсниками СПО, в том числе с предоставлением на время обучения дополнительных мер поддержки", - дополнил он.