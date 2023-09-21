21 сентября, 17:51

Сеть МТС начала восстанавливаться в Ростовской области после сбоя

В Минцифры пообещали, что аварию на сети мобильного оператора устранят в ближайшее время

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Голосовые вызовы и мобильный интернет начали восстанавливаться у абонентов МТС в Ростовской области после аварии на сети оператора, передает корреспондент ТАСС.

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Часть абонентов МТС в Ростовской области, которые 21 сентября около полудня остались без голосовых вызовов и мобильного интернета, сообщают о восстановлении работы оператора после аварии на сети. В частности, как сообщали в соцсетях, звонки были недоступны у некоторых абонентов в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и Адыгее.

Ранее в контактном центре МТС ТАСС сообщали о сбое связи у абонентов на юге России, аварию планировали устранить в течение двух-трех часов. В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области журналистам сообщали, что связь отсутствовала локально у некоторых абонентов МТС в Ростовской области. Позже Минцифры России в своем Telegram-канале сообщило, что аварию на сети МТС в Ростовской области устранят в ближайшее время. 

Теги:
РоссияРостовская область
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