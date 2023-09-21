Путин предложил шире применять получение студентами сразу нескольких квалификаций

Глава государства отметил, что такие инновации в России внедрили в интересах молодежи, "чтобы она была максимально готова к началу трудовой карьеры, чтобы у молодых людей было больше возможностей реализовать себя и в разных отраслях, и в разных регионах страны"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Вузам и колледжам стоит шире применять получение студентами сразу нескольких квалификаций за время учебы, считает президент РФ Владимир Путин.

"В рамках среднего и высшего профобразования следует шире использовать новые подходы, а именно получение сразу нескольких квалификаций и даже смену специальности и направления подготовки в ходе учебы", - отметил он на расширенном заседании президиума Госсовета.

Путин указал, что такие инновации в России внедрили в интересах молодежи, "чтобы она была максимально готова к началу трудовой карьеры, чтобы у молодых людей было больше возможностей реализовать себя и в разных отраслях, и в разных регионах страны".

"По всем направлениям развития образования и подготовки кадров усилия следует только наращивать", - подчеркнул он.